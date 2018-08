Ponte Morandi, a Udine i tifosi della Sampdoria sventolano la bandiera di Genova

GENOVA - I tifosi della Sampdoria a Udine hanno sventolato le bandiere con i colori di Genova all'ingresso in campo delle squadre. E poi due striscioni sono stati esposti sugli spalti dello stadio Friuli Dacia Arena di Udine prima del fischio d'inizio della gara di campionato tra Udinese e Sampdoria per esprimere la vicinanza dei tifosi friulani alla città di Genova per la tragedia del Ponte Morandi. "Oltre i colori, uniti nel dolore", recitava lo striscione esposto dall'Auc, l'Associazione Udinese club nel settore dei distinti. "Vicini alla città di Genova", hanno scritto i tifosi della Curva nord.

