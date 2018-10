Ponte lungo per alcuni studenti: ecco quali scuole rimangono chiuse in Liguria mercoledì 31 ottobre

GENOVA - Per la giornata di mercoledì 31 ottobre alcuni Comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole per danni alle strutture o per precauzione.

Chiusi istituto Comprensivo di Avegno, le scuole di Camogli, Recco, Uscio e Arenzano. A Busalla, invece, restano aperte.

Scuole chiuse a Montoggio e a Campomorone.

Le scuole di Santa Margherita Ligure e a Rapallo domani saranno aperte, nonostante gli ingenti danni riportati dai comuni. Ma nella zona C, del resto, è stata diramata l'allerta gialla. Per ora sono aperte anche a Pieve Ligure, nonostante l'allerta arancione.