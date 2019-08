Ponente ligure tra le zone più fresche d'Italia

SAVONA - Sta facendo il giro del web l'immagine diffusa su Twitter dal Servizio di gestione delle emergenze Copernicus, il programma dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) con la Commissione UE.

L'Italia è stata riprodotta con le temperature raggiunte dal suolo -e non dall'aria - nella giornata di domenica 11 agosto. Il bilancio complessivo della Penisola è stato prodotto dal Satellite Sentinel 3.

Le zone indicate con il colore più scuro sono quelle in cui la terra ha raggiunto temperature di 50° C, mentre quelle in rosso tra i 40° e i 45°C, quelle in giallo-arancio tra i 25° e i 35° C e vrde tra i 15 e i 25 gradi.

In quest'ultima fascia decisamente più mite è presente proprio il ponente ligure. Una vera e propria 'boccata d'aria fresca' per cittadini e turisti che vivono nel Savonese, ma anche un ottimo biglietto da visita.

Puglia, Sicilia, Sardegna e alcuni punti di Campania, Lazio, Toscana e Marche, le zone più calde, mentre le zone più fresche sono quelle sulle Alpi.