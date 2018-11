Polemica sentiero Portofino, Toti: "Da Italia Nostra ambientalismo malato"

GENOVA - "Ma davvero certe associazioni, come Italia Nostra, non vogliono che si allarghi un sentiero sopra Portofino per evitare che un intero borgo resti isolato? E se il mare fosse in burrasca e un elicottero non potesse atterrare? Un malato come potrebbe arrivare all'ospedale?". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera via fb stigmatizza la presa di posizione di Italia Nostra contro i lavori in corso di allargamento del sentiero che collega Portofino a Portofino Vetta da parte del Genio Guastatori del 32/o reggimento della Brigata Taurinense.

"Mi chiedo con grande preoccupazione a che punto è arrivato un certo ambientalismo malato del nostro Paese. - commenta Toti - Oppure non si tratta di tutela della natura, ma solo di mania di protagonismo? Per cortesia, almeno questa volta siamo seri! C'è gente che soffre e che lavora. Con buona pace di ogni fanatismo, Portofino tornerà a vivere al più presto, se ne facessero una ragione".