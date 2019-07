Pioggia e temporali, peggiora il tempo in Liguria: scatta l'Allerta Arancione

GENOVA - Allerta Arancione per piogge e temporali su tutta la Liguria dalle ore 18 di oggi sabato 27 luglio alle ore 14 di domani domenica 28 luglio. Peggiora decisamente il tempo nella nostra regione.

Anticipata invece alle 15 l'allerta gialla. E' infatti arrivata in Liguria la perturbazione di origine atlantica che ha già portato a un brusco calo delle temperature in tutta la regione. La protezione civile regionale valutato l'ultimo bollettino meteo emesso da Arpal ha deciso di dare l'allerta arancione. L'ondata di maltempo provocherà rovesci temporaleschi anche forti, grandinate e con un netto rinforzo dei venti.

Ancora nella notte appena passata i termometri hanno fatto registrare valori decisamente superiori alla norma: 26.3 a Camogli (Genova), 26.2 a Savona, 26.1 a Levanto mentre Genova la colonnina di mercurio ha segnato 25.2, A Imperia registrati 23.5, e alla Spezia 24.1. Pioggia e fulmini già durante le prime ore della giornata con cumulate orarie di 44.4 millimetri a Fiorino, 42 a Mele (20.8 millimetri in 15 minuti, 8.2 in 5 minuti), 35.4 a Urbe Vara Superiore. Notevole l'attività elettrica anche nelle strutture temporalesche in mare in particolare nel centro Levante.

- LE PREVISIONI:

SABATO 27 LUGLIO: Il passaggio di una perturbazione determina un aumento delle condizioni di instabilità su tutta la regione, con isolati fenomeni temporaleschi già in mattinata, in progressiva intensificazione ed estensione. Precipitazioni moderate o forti, con quantitativi significativi o localmente elevati. Alta probabilità di rovesci o temporali forti, localmente anche persistenti. Probabili grandinate, trombe d'aria e improvvise marcate intensificazioni delle raffiche di vento. Locale disagio per caldo nelle ore precedenti le precipitazioni. DOMENICA 28 LUGLIO: Nelle prime ore la regione sarà ancora interessata dal passaggio della perturbazione con precipitazioni diffuse a carattere temporalesco. Quantitativi fino ad elevati, intensità localmente forte e alta probabilità di fenomeni temporaleschi forti, anche associati a grandinate, trombe d'aria e locali marcate intensificazioni delle raffiche di vento. Fenomeni in attenuazione da metà giornata. Moto ondoso in intensificazione fino ad agitato al largo nel pomeriggio, molto mosso sotto costa.