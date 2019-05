Pioggia e neve in Liguria: cinque voli dirottati dall'aeroporto per il vento forte

GENOVA - Temperature rigide, pioggia, vento teso e gelido e nell’entroterra persino la neve: la Liguria ha vissuto una domenica di maggio come fosse pieno inverno. L’irruzione di aria fredda ha provocato un brusco calo delle temperature che ha portato fenomeni nevosi a quote decisamente basse per la stagione. La neve è caduta sulle Alpi liguri (7 centimetri a Verdeggia, nel comune di Triora), nella valle dell’Orba (8 centimetri a Urbe Vara Superiore), in valle Stura, in val d’Aveto, ma anche in alta Val Polcevera, alle spalle di Genova, oltre alle zone appenniniche di Levante.

Tra la serata di ieri e la notte si sono registrati rovesci temporaleschi, con grandine, che hanno interessato in particolare la parte orientale del savonese e il genovese mentre altrove si sono registrate piogge deboli. Una cella temporalesca piuttosto attiva e lenta nel suo spostamento nel tratto compreso tra Celle Ligure e Arenzano ha provocato l'innalzamento di numerosi piccoli bacini costieri nel Comune di Varazze.

Le piogge insistenti hanno provocato una frana nel comune di Ceranesi, con la strada che collega la frazione Livellato è rimasta interrotta per circa tre ore al transito veicolare a un km dal bivio della Strada Provinciale per la Guardia. I mezzi del locale municipio e della Città Metropolitana hanno permesso di mettere in sicurezza e poi riaprire la strada.

C’è stato poi il previsto rinforzo dei venti settentrionali, forti con raffiche di burrasca, in molte località superiori ai 100 km/h: il record è stato registrato all’Istituto Nautico di Savona con il vento arrivato a soffiare a oltre 128 km orari.

Ed è il vento ad avere reso impossibile la giornata all’aeroporto di Genova con cinque voli dirottati e due cancellati da questa mattina. Ed è probabilmente colpa delle raffiche se i sensori sul occidentale del Morandi sono scattati, obbligando per ore alla chiusura della strada.

Le temperature invernali hanno costretto anche i comuni costieri a prendere provvedimenti: via libera a sei ore al giorno di riscaldamenti accesi sia a Genova che alla Spezia.