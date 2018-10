Pioggia e maltempo in Liguria: allerta rossa nel Ponente, arancione a Genova

GENOVA - Allerta rossa nel Ponente della Liguria dalle 3 alle 15 di giovedì 11 ottobre. La Protezione civile ha aumentato il grado di allerta per la zona che comprende Ventimiglia e Noli. Resta invece l'allerta arancione in tutto il resto della Liguria. La protezione civile regionale, valutato l'ultimo bollettino meteo diffuso da Arpal, ha emesso l'allerta arancione per temporali a partire dalla mezzanotte di domani giovedì 11 ottobre. E' infatti in arrivo una perturbazione che colpirà l'intera regione. Allerta gialla già da questo pomeriggio sul ponente della Liguria.

- IL DETTAGLIO DELL'ALLERTA METEO

- Zona A: Gialla dalle 18 alle 24 di oggi mercoledì 10 ottobre. Arancione dalle 00 alle 3 di giovedì 11 ottobre. Rossa dalle 3 alle 15 di giovedì 11 ottobre. Arancione dalle 15 alle 20 di giovedì 11 ottobre.

- Zona B: Arancione dalle 00 alle 18 di giovedì 11 ottobre. Gialla dalle 18 alle 20 di giovedì 11 ottobre.

- Zona C: Gialla dalle 00 alle 6 di giovedì 11 ottobre. Arancione dalle 6 alle 18 di giovedì 11 ottobre. Gialla dalle 18 alle 20.

- Zona D: Gialla dalle 18 alle 24 di oggi 10 ottobre. Arancione dalle 00 alle 20 di giovedì 11 ottobre.

- Zona E: Gialla dalle 00 alle 6 di giovedì 11 ottobre. Arancione dalle 6 alle 18 di giovedì 11 ottobre. Gialla dalle 18 alle 20 di giovedì 11 ottobre.

- LE ZONE DI RIFERIMENTO

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia

- LA SITUAZIONE

Una circolazione depressionaria sulla Francia si sposta verso Ovest, ben alimentata da correnti atlantiche che raggiungono il Nord Africa: ne deriva un afflusso umido meridionale sulla Liguria. Da questa sera, a iniziare dal Ponente, è atteso il passaggio di questa perturbazione, che poi “spazzerà” tutta la regione. Sono prevedibili fenomeni forti, localmente potrebbero essere organizzati e persistenti con quantitativi di pioggia elevati. Domani i venti saranno forti di scirocco, il mare agitato anche sottocosta sul centro Ponente. Dalla seconda parte di domani, giovedì, è attesa un’attenuazione delle precipitazioni sul Ponente mentre le ultime piogge residue sono attese, nella mattinata di venerdì, sul Levante della regione. Si consiglia, comunque, di seguire gli aggiornamenti.

- LE SCUOLE

i Sindaci dei diversi comuni della regione stanno emanando provvedimenti di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Scuole chiuse in tutto l'imperiese e le zone interessate dall'allerta rossa. Anche dove l'allerta non è di grado massimo, dunque, in quasi tutta la Liguria si sta scegliendo la linea della massima prudenza. Le scuole resteranno chiuse alla Spezia, nei principali comuni del Tigullio (Chiavari, Rapallo, Sestri Levante).

Scuole aperte invece a Genova: il piano di emergenza comunale prevede infatti che in caso di Allerta Arancione gli istituti restino regolarmente in funzione. Valutazioni saranno effettuate lungo tutta la durata dell'allerta.

- LE PREVISIONI METEO

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE: Progressivo peggioramento dal pomeriggio con l'arrivo di precipitazioni a partire da Ponente, anche a carattere di rovescio o temporale. Dal tardo pomeriggio alta probabilità di rovesci o temporali forti sulle zone AD, bassa probabilità dei fenomeni forti sul resto della regione.

GIOVEDI’ 11 OTTOBRE: Condizioni fortemente perturbate con precipitazioni anche forti su ABD e moderate su CE, che porteranno a cumulate elevate su tutte le zone. Una spiccata instabilità porta ad un'alta probabilità di rovesci o temporali forti, organizzati e localmente anche stazionari su tutte le zone. Venti da Sud-Est fino a forti su C con qualche rinforzo in mattinata anche su B. Venti settentrionali fino a forti su AB. Mare in aumento fino ad agitato su A e B, fino a molto mosso su C.

VENERDI’ 12 OTTOBRE: nelle prime ore della giornata saranno possibili locali precipitazioni residue anche a carattere di rovescio o temporale in progressivo esaurimento in mattinata. Venti settentrionali tra moderati e forti sul Centro Ponente.