Pioggia e maltempo in Liguria, è Allerta Arancione su Centro e Levante

GENOVA - E' scattata alle 20 l'allerta arancione sul Centro e Levante della Liguria che durerà fino alle ore 15 di domenica 28 ottobre. Nel resto della regione permane l'allerta gialla fino alle 23.59 di domenica. Nelle zone interessate dall'allerta arancione il grado di allerta passerà a gialla dalle 15 alla mezzanotte di domenica 28 ottobre. Primocanale in diretta con gli inviati sul campo per seguire l'evoluzione della situazione.

- GLI AGGIORNAMENTI

21.00 - Il sindaco di Busalla Loris Maieron: "Per il momento piove in modo alternato con scrosci più forti e poi più nella norme. Preoccupati per la notte perchè è previsto un peggioramento, monitoriamo costantemente la situazione"

20.45 - Risolto il problema in piazza Manin a Genova dove i vigili del fuoco in tempo di record hanno tagliato e tolto l'albero crollato sull'asfalto. La viabilità è tornata a scorrere in modo regolare.

20.35 - Sergio Gambino, delegato alla Protezione civile Comune di Genova: "Ci aspettiamo che l'allerta venga prolungata anche per la seconda parte di domenica".

20.20 - Il sindaco di Cogoleto Mauro Cavelli fa il punto sulla situazione: "La situazione è sotto controllo, stiamo continuamente monitorando la situazione nel nostro comune. La situazione è abbastanza positiva, pioggia è nella norma, i corsi d'acqua defluiscono bene perchè il mare non è particolarmente agitato. Ad ora tutt gli eventi sportivi e gli aimpianti sono aperti per quanto riguarda la giornata di domani".

20.10 - Un albero è caduto in piazza Manin a Genova

20.00 E' scattata l'allerta arancione sul Centro e levante della Liguria

19.10 - Pioggia intensa e grandine sul centro di Genova.

19.05 - Confermato il concerto di stasera al Teatro Carlo Felice di Genova

18.55 - Black out nella zona del porto di Genova, all'improvviso le luce di tutta l'area si sono spente per un paio di minuti. Poco dopo il problema è stato risolto e la luce è tornata negli edifici del centro.

18.20 - Maurizio Scaramuzza, assessore alla Protezione civile di Savona: "Adesso qui sta piovendo con grande intensità ma al momento non ci sono situazioni di criticità".

18.00 - Il consigliere delegato della Protezione civile del Comune di Genova Sergio Gambino fa il punto sulla situazione: "Intorno alle 15 c'è stato un innalzamento dei livelli idrometrici, in particolare lo Sturla, poi la situazione è rientrata nella normalità. Ci aspettiamo un fronte temporalesco intorno alla mezzanotte che potrebbe innalzare nuovamente i livelli. Al momento la partita del Ferraris tra Genoa e Udinese di domani per noi è confermata. Ovviamente le cose potrebbero cambiare sulla base agli avvisi emessi dalla Protezione civile regionale".

- LA SITUAZIONE

E' iniziata nella notte la prevista, lunga fase di maltempo sulla Liguria. Alle ore 11, dalla mezzanotte si sono avute cumulate importanti nelle zone interne della provincia di Genova: 82 millimetri a Sella Giassina, 79.4 a Viganego, 79.2 a Torriglia. Sempre a Sella Giassina si è avuta la cumulata oraria massima, 50.4 millimetri con rovesci da 12.8 millimetri in 5 minuti e 21.4 in 15 minuti. Nelle altre zone della regione da segnalare, sulle 12 ore, i 20.8 millimetri di Scurtabò (La Spezia) e i 13.6 di Imperia Osservatorio Meteo Sismico. Altro dato è quello del rinforzo dei venti meridionali: tra la notte e la mattina raffiche a 103.7 km/h a Fontana Fresca (Genova), 98.6 al Lago di Giacopiane (Genova). La Liguria sta vivendo una lunga fase pre frontale, con l’afflusso di aria calda, umida e instabile; questa situazione proseguirà, tranne una temporanea attenuazione prevista nella seconda parte di domenica, fino alle prime ore di lunedì quando è previsto l’arrivo del fronte vero e proprio. Attenzione anche ai venti, forti fino a rafficati e alle mareggiate.

- LE PREVISIONI

DOMENICA 28 OTTOBRE: Precipitazioni diffuse e persistenti anche di forte intensità in temporanea e parziale attenuazione dalle ore centrali; valori cumulati elevati su tutte le zone. Possibili rovesci o temporali forti soprattutto al mattino. Nuova intensificazione dei fenomeni dal pomeriggio/sera. Venti rafficati da Sud-Est 50-60km/h su C al mattino, in calo. Mareggiata sulle coste di C e mare localmente agitato su AB.

LUNEDI’ 29 OTTOBRE: Ancora piogge diffuse con cumulate elevate su tutte le zone e precipitazioni anche forti. Possibili forti temporali o rovesci; non si escludono fenomeni organizzati e persistenti. Venti in rinforzo da Sudest fino a forti e rafficati; mareggiate sulle coste.