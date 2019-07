TEMŲ - A un anno di distanza, la Sampdoria torna a incontrare il Sellero Novelle nella tradizionale amichevole estiva a Temù. E, come l'anno scorso sono 15 i gol per i blucerchiati. In luce Verre, che segna quattro gol in un tempo, e i nuovi arrivati Murillo, Thorsby e Maroni: tutti in gol.

E' l'esordio sulla panchina blucerchiata per Eusebio Di Francesco ma non solo: sono tanti i nomi nuovi.

Sugli spalti da segnalare uno striscione per Sinisa Mihajlovic da parte degli Ultras che recita "gli uomini vincenti trovano sempre una strada".

In attesa del ritorno di Audero dalle vacanze e dal ritorno del dolorante Ekdal, ecco il primo undici stagionale per i blucerchiati: Rafael; Bereszynski, Murillo, Colley, Augello; Praet, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Verre, Caprari.

QUI LA CRONACA DELLA PARTITA:

Al 5' minuti la Sampdoria va già in rete: il numero 9 Verre sfrutta perfettamente l'assist di Gabbiadini per battere il portiere e segnare il primo gol stagionale. E' solo l'inizio, visto che tre minuti dopo Jankto segna il raddoppio in tap-in, dopo il palo colpito da Gabbiadini.

Al 24' ancora Verre, schierato da centravanti, a segno: 3-0. Numero nove di giornata scatenato, dopop due minuti è già tripletta personale e 4-0 per la Samp.

Verre in versione anche assist-man: al 30' è Caprari a sfruttare il suo assist per segnare il 5-0 e mettere annche il suo nome nel tabellino.

Al 38' ecco il primo gol di Murillo, bravo a sfruttare il corner di Caprari e deviare di testa in rete. Passa un minuto e Verre continua il suo primo tempo magico: suo il 7-0.

La Samp del secondo tempo cambia volto, ecco la formazione per i secondi 45 minuti: Falcone; Depaoli, Ferrari, Chabot, Murru; Thorsby, Barreto, Linetty; Sala, Bonazzoli, Maroni.y; Sala, Bonazzoli, Maroni.

Primo gol in maglia blucerchiata anche per Maroni, che dopo aver saltato il portiere può appoggiare il pallone in rete. Pochi minuti ed è l'altro attaccante Bonazzoli a segnare firmando il 9-0. Al 26' lo stesso Bonazzoli si ripete, sfrutta il gol e firma il 10-0.

Due minuti magici per Sala: con due reti al 37' e al 38' porta il risutlato sul 12-0

Arriva anche la tripletta di Bonazzoli che dopo il triangolo con Linetty sigla il 13-0. Ecco il momento del gol anche per Thorsby, che segna il 14-0 e, subito dopo il 15-0.