GENOVA - "Lunedì ci aspettiamo risposte dal governo e dal ministro Di Maio". Lo afferma il segretario generale della Fim Cisl Liguria Alessandro Vella, al termine del confronto con i lavoratori di Piaggio Aero.

Tante le preoccupazioni in attesa dell'incontro di lunedì al Mise. "La situazione al momento non sembra avere sbocchi - sottolinea Vella -, il governo non ci ha dato ancora nessun segnale rispetto al finanziamento previsto per la Piaggio Aero che darebbe respiro e prospettiva".

"Comprendiamo - aggiunge il segretario - la fase concitata legata alla legge di stabilità, ma anche i lavoratori vogliono stabilità e certezze sul loro futuro. Ci auguriamo un confronto sereno e risposte alle nostre richieste che prevedano un percorso di rilancio di Piaggio Aero e dell'occupazione".