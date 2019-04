Piaggio Aero, cassa integrazione e commesse a rischio: sciopero e presidio a Genova

GENOVA - Sciopero per l'intera giornata e presidio davanti alla prefettura di Genova per i dipendenti di Piaggio Aero degli stabilimenti di Villanova d'Albenga e Genova Sestri Ponente. Lo stato di agitazione dei lavoratori è stato deciso dai sindacati dopo l'annuncio del commissario Vincenzo Nicastro dell'avvio della cassa integrazione per 1027 dipendenti.

Al momento infatti come ha precisato il commissario straordinario sono garantiti solo gli stipendi del mese di aprile. Vista la situazione il presidente della Regione Giovanni Toti nel corso della giornata incontrerà i rappresentanti sindacali per fare il punto sulla situazione e sul futuro dell'azienda. Nodo della questione è la commessa di 250 milioni di euro da parte del governo per la produzione di quattro droni P1HH destinati all'Aeronautica militare.

"Su Piaggio Aero qualcuno non dice il vero oppure non ci racconta che cosa davvero stia accadendo. Ora basta. Va fatta immediata e definitiva chiarezza" scrive in una nota Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria che ricorda: "La vicepresidente della commissione bilancio della Camera Buonpane (M5s) dice che i 250 milioni promessi dal governo ci sono mentre "a senatrice Roberta Pinotti, ministro della Difesa del precedente Governo afferma che i milioni disponibili per Piaggio sono addirittura 766 (come ha detto a Primocanale, LEGGI QUI). L'attuale ministro della Difesa Elisabetta Trenta spiega che la Piaggio è un'azienda strategica per il Paese. Come mai allora il commissario ha attivato la procedura per la cassa integrazione di oltre mille dipendenti? Se è tutto vero, non si perda tempo e si dia corso alle promesse fatte ai lavoratori e alle loro famiglie. Le istituzioni locali, a cominciare dalla Regione che, sono certo, sarà molto sensibile e disponibile a spendersi in tal senso, chiedano chiarezza. E il Governo faccia questa chiarezza definitivamente".