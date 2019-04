Passeggiata di Voltri, scoppia la polemica: lavori al via, ma il municipio non ne sa nulla

GENOVA - "I lavori sono iniziati ieri e andranno avanti fino alla fine di maggio quando sarà pronto il 70% della passeggiata" l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Genova mette le date per il recupero della spiaggia e della passeggiata di Voltri devastata dalla mareggiata del 29 ottobre scorso che ha colpito buona parte della costa della Liguria. Eppure la fotografia qui a Voltri sembra la stessa, o quasi, di quella mattina di fine ottobre. Dalla mareggiata ad oggi è cambiato ben poco, soltanto un piccolo tratto è stato reso agibile grazie all'intervento di Amiu che ha ripulito la parte di fronte al centro sportivo per consentire l'accesso.

Ma quella dei lavori a Voltri è una storia di polemiche e mancate comunicazioni. E così dal presidente del municipio Ponente Claudio Chiarotti arriva ancora una volta una frecciata ben diretta: "Se sono iniziati ne sono felice, ma non me ne sono accorto - attacca Chiarotti -. Non ho ricevuto nessuna comunicazione ufficiale. Tutti i lavori svolti in collaborazione con il Comune sono sempre andati bene, mi chiedo come mai per questo non siamo stati informati. Anche perché il municipio svolge una funzione di coordinamento del territorio e soprattutto risponde alle proteste di cittadini".

Per questo in diretta su Primocanale abbiamo fatto intervenire anche l'assessore Fanghella per chiarire la situazione. "Mea culpa se non ci sono state informazioni ufficiali, ma volevamo partire il prima possibile", si è scusato con l'amico e collega Chiarotti. "Confermo che è stato predisposto l'inizio dei lavori: procederemo col rimettere in sicurezza la passeggiata il prima possibile entro l'estate, realizzando di nuovo anche gli accessi per i disabili. Inoltre ci sarà anche un ripascimento della spiaggia con 4mila metri cubi mi materiale che arriveranno da rio san Pietro, l'Arpal ha fatto le verifiche e ha visto che si adattano perfettamente", ha spiegato l'assessore di Palazzo Tursi. Lavori di recupero che però si annunciano decisamente più complicati in altri punti della passeggiata: "Più delicata è la zona intorno al bar che richiederà un intervento più lungo, ma anche per quello a luglio dovrebbe essere terminato" spiega ancora Fanghella.

Ma qui a Voltri si chiede soprattutto opere capaci di limitare che fatti del genere possano accadere nuovamente. Opere che il presidente di municipio chiede ormai da tempo, oltre al consueto coinvolgimento che però denuncia continuare a latitare. Pronta la risposta di Fanghella su questo tema: "L'amministrazione comunale ha pensato di realizzare una protezione a ridosso della passeggiata. Ma per una protezione del litorale c'è bisogno di trovare un eventuale accordo con l'Autorità Portuale". Le parti in contrasto, Comune e Municipio, dopo le polemiche si sono lasciate con una promessa di una maggiore collaborazione tra Comune capace di rimediare al tempo perduto e far sì che la fotografia della passeggiata inagibile diventi un ricordo.