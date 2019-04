Pasqua e Pasquetta in Liguria, le ultime previsioni del tempo

GENOVA - È una Pasqua caratterizzata fondamentalmente dal bel tempo in Liguria anche se non mancheranno nubi di passaggio che nel ponente potrebbero portare anche a qualche leggera e isolata pioggia. Anche il giorno di Pasquetta inizierà con il sole ma poi le nubi si faranno più consistenti con il passare delle ore e porteranno anche la pioggia. Attenzione al vento che si intensificherà fino a raggiungere raffiche di burrasca nel ponente. Le temperature resteranno stazionarie.

Queste minime e massime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia ieri sabato 20 aprile: Genova 15.4-24.7 Savona 15.2-24.9 Imperia 17.2-21.2 La Spezia 12.3-24.7 LE PREVISIONI METEO DI ARPAL PASQUA, DOMENICA 21 APRILE: Domenica di Pasqua soleggiata. disturbata da passaggi di nuvolosità medio-alta che dal tardo pomeriggio potrà farsi più consistente. Non si esclude qualche debole e isolato piovasco sui rilievi del Ponente.. Temperature quasi stazionarie o in debole rialzo e clima secco Venti: da Nord, Nord-Est fino a moderati rafficati in temporanea attenuazione nelle ore centrali e in rinforzo in serata con raffiche intorno ai 50-60 km/h. Mare: in prevalenza poco mosso sul Centro-Levante in aumento in serata; mosso, localmente molto mosso a Ponente. Umidità: su valori medio-bassi. Temperature stazionarie PASQUETTA, LUNEDI’ 22 APRILE: In mattinata il tempo si mantiene soleggiato con nuvolosità irregolare e schiarite molto ampie. Nel corso del pomeriggio si prevede nuvolosità variabile per l'approssimarsi di una perturbazione che porterà locali precipitazioni dal tardo pomeriggio/sera anche a carattere di rovescio. Venti: da Nord, Nord-Est in deciso rinforzo fino a forti con raffiche di burrasca sul Centro-Ponente, fino a moderati localmente rafficati a Levante Mare: fino a molto mosso a Ponente, mosso a Levante Umidità: su valori medio-bassi in aumento dal pomeriggio Segnalazioni di protezione civile: venti forti settentrionali con raffiche di burrasca intorno ai 60-80 km/h sul Centro-Ponente. Temperature minime stazionarie, massime in aumento.