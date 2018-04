Partita del Cuore 2018 a Genova: musica, spettacolo e solidarietà. È già caccia al biglietto

GENOVA - L'appuntamento è per il 30 maggio allo stadio Luigi Ferraris. Torna infatti a Genova a distanza di anni 'La partita del Cuore'. L'ultima volta era il 2001, ben 7 anni fa. Sarà un evento di sport, spettacolo e soprattutto solidarietà. Il ricavato della speciale serata sarà donato all'Airc e all'istitito pediatrico Giannina Gaslini.

Ma l'appuntamento del Ferraris sarà anche l'occasione per ricordare Fabrizio Frizzi, il conduttore e noto personaggio televisivo recentemente scomparso. Da una parte la Nazionale cantanti, dall'altra i Campioni del Sorriso. Etos Ramazzotti, Gianni Morandi, Benji e Fede, Moreno e poi ancora tantissimi comici come i genovesi Paolo e Luca, Gabriele Cirilli, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Ficarra e Picone fino ad arrivare alla star di Hollywood Penelope Cruz: sono tantissimi gli ospiti di eccezzione che animeranno la serata del Ferraris.

"Associare questo evento al ricordo di Fabrizio Frizzi è il modo migliore per rendergli omaggio" spiega in conferenza stampa il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Come Regione Liguria abbiamio fortemente sostenuto la candidatura di Genova per ospitare questo importante evento. Abbiamo fatto squadra. La grande sfida ora è far sì che lo stadio il 30 maggio sia pieno in ogni ordine di posto" spiega l'assessore regionale allo Sport Ilaria Cavo.

"Sarà una grande serata ricca di sorprese e divertimento - spiega il comico e cabarettista Gabriele Cirilli -. Dobbiamo coinvolgere tutto lo stadio perchè i bambini sono il nostro futuro e vanno difesi e tutelati e la Partita del Cuore rappresenta proprio questo".

E' l'assessore regionale alla Sanità Sonia Viale a rimarcare l'importanza della manifestazione capace di unire sorrisi e solidarietà: "Questa partita e la grande festa conseguente sarà l'occasione per implementare ulteriorermente la ricerca effettuata dal Gaslini e dall'Airc. E' un modo per stringersi tutti attorno a chi soffre e necessità di cure, aiuto e sostegno" conclude l'assessore Viale.