Pallavolo Uisp, è già boom di iscrizioni alla nuova stagione

GENOVA - Sono ormai il punto di riferimento per tanti ex giocatori agonisti ma anche per tanti semplici appassionati di uno degli sport di squadra con il maggior numero di praticanti.

Sono i campionati di pallavolo organizzati dal Comitato Uisp di Genova che presenta ogni anno, nel periodo estivo, le attività della nuova stagione sportiva che prende il via il primo settembre.

Una stagione, quella 2019/2020, che si preannuncia particolarmente significativa per il numero di squadre che ha già formalizzato l’adesione nel mese di luglio.

Amatori Misto, Volleypertutti, Over 18 Femminile e Beach-Volley ‘Due più Uno’, i campionati consolidati che ripartiranno ad ottobre nel segno della tradizione, ancora più accessibili, con formule e regolamenti che offriranno una stagione ancora più emozionante e divertente.

Per il campionato Volleypertutti sarà la numero dodici, mentre sul fronte beach-volley sarà l’anno della terza edizione, che si preannuncia ancora più partecipata, sempre ospitata dall’impianto sportivo genovese ‘Cristoforo Colombo Club’.

Non mancheranno poi le proposte per i giovani, con i dirigenti Uisp già al lavoro per la programmazione dei campionati di under 12, under 13, under 14 e con conferma dello speciale campionato under 17.

Grande attenzione, poi, alle quote di iscrizione, fanno sapere i dirigenti di piazza Campetto, con importanti agevolazioni previste per le associazioni e le società sportive che iscriveranno più formazioni.

Aggiornamenti e approfondimenti saranno sempre disponibili sul portale del Comitato Territoriale, uisp.it/genova, e sul nostro sito primocanale.it, sempre al fianco dell’Unione Italiana Sport Per tutti, un movimento che, nella sola Liguria, conta ben 65 mila tesserati ed oltre 900 associazioni e società sportive affiliate.