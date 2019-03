Oggi a terra la quinta trave del ponte, corso Perrone chiuso fino a sabato sera

GENOVA - Sono andate avanti tutta la notte le operazioni di taglio della quinta trave gerber sul lato Ovest di ponte Morandi. Una volta completata questa fase inizerà il calo a terra della porzione del ponte che si trova tra la pila 3 e 4 del viadotro crollato lo scorso 14 agosto. Resta di conseguenza ancora chiuso corso Perrone una delle principali strade che collegano il centro città con la Valpolcevera. La strada resterà chiusa almeno fino alle ore 23 di sabato 30 marzo, così come ha informato la protezione civile del comune di Genova.

Ieri intanto nel cantiere c'è stato un blitz da parte degi agenti della Dia, carabinieri, polizia, finanza e ispettori del lavoro. Il tutto è partito dopo un esposto delle forze dell'ordine alla prefettura. L'intervento ha avuto l'obiettivo di portare avanti controlli antimafia nel cantiere. Verificate con attenzione sutte le attività svolte, compresi documenti e mezzi operativi. Registrati e analizzati i nominativi di tutti gli operai e tecnici al lavoro nel cantiere di ponte Morandi.

Sempre nella giornata di ieri la guardia di Finanza negli uffici di Atlantia. In questo caso sono stati sequestrati i protocolli sulla gestione dei rischi. C'è stata infatti una svolta nell'inchiesta bis sui falsi report su cinque viadotti autostradali, nata dalle indagini sul crollo del ponte Morandi. Tra gli indagati ci sono Michele Donferri Mitelli, responsabile nazionale delle manutenzioni di Autostrade (da poco trasferito ad altro incarico) e Antonio Galata, amministratore delegato di Spea (la società controllata del gruppo Atlantia che si occupa delle manutenzioni).

Tra i cinque viadotti sotto osservazione, tre sono in Liguria. Si tratta del Pecetti nel comune di Mele, il Sei Luci a Genova e il Gargassa a Rossiglione. Oltre a questi anche il Paolillo sulla Napoli-Canosa in Puglia e il Moro vicino a Pescara. Già in precedenza dodici tecnici di Autostrade e di Spea erano indagati per falso. Ora nuova pagina della vicenda.