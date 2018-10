Odone - Negri, l'addio alla presidenza della Camera di Commercio è in dialetto

GENOVA - Una serata non convenzionale e fuori dagli schemi, quella che si è vissuta ieri sera a Terrazza Colombo sede della trasmissione Liguria Ancheu: il format del venerdì dedicato da Primocanale a tradizioni e dialetti regionali.

In studio, tra gli altri, il presidente della Camera di Commercio, Paolo Odone, e il riferimento di Confartigfianato Genova, Cino Negri già Dc e Forza Italia. Ne emerge così un prolungato duello in dialetto su cucina, politica e città in cui spicca l'amore verso Genova e la sua storia.

Tutto alla vigilia di Ristorexpo, la fiera della ristorazione che giunge alla Foce da domani, per la prima volta, ma soprattutto a poche ore dall'addio alla presidenza camerale di Paolo Odone dopo 19 anni di mandato: "U scurimmu" dice l'amico Cino Negri. Lo stesso ex consigliere comunale democristiano dichiara: "L'eleganza dello stile? Per non dire che sono tutti mal vestiti, oggi, dicono stile easy".