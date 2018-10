Nuovo ponte, è scontro tra Toti e Toninelli. Il governatore: "Dal ministro proclami sovietici. Leggono le leggi che scrivono?"

GENOVA - E' scontro acceso tra il governatore della Liguria Giovanni Toti e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. "Il ministro Toninelli dice che il ponte di Genova sarà progettato e costruito tutto da aziende pubbliche. Detto che somiglia ad un proclama sovietico fuori tempo, ma il dubbio sorge spontaneo: i ministri grillini leggono almeno una volta le leggi che approvano?". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti via fb commentale parole del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli pronunciate nel corso della festa del M5s a Roma.

Toninelli infatti ha precisato che non saranno i privati a occuparsi della ricostruzione del viadotto sul Polcevera crollato lo scorso 14 agosto. Secondo il ministro il nuovo ponte sarà "il simbolo dello stato, perché sono i privati che lo hanno fatto crollare. Ora torniamo noi, con le progettazioni, i collaudi e tutto sarà fatto da società pubbliche: il nuovo ponte sarà il simbolo della rinascita dell'Italia"

Ma il commissario per l'emergenza e governatore della Liguria entra nel merito del contenuto del Decreto Geonva messo a punto dallo stesso governo targato Lega-M5s: "Il Decreto Genova prevede che vi sia almeno una sorta di gara semplificata, dunque potrebbe benissimo vincerla una delle molte imprese italiane che costruiscono nel mondo - sottolinea Toti - Se un'azienda privata fosse più veloce ed economica del pubblico, dovremmo rinunciare per far prendere applausi ad un ministro? Così non va, basta ideologia. Servono scelte pragmatiche per il bene di Genova e dell'Italia".