Non solo Sampdoria, il Fondo York di Dinan interessato anche al Great Campus degli Erzelli

GENOVA - Non solo Sampdoria. Il Fondo York Management Capital, fondato da Jamie Dinan nel 1991, è interessato ad investire a Genova anche nel Great Campus degli Erzelli, il più grande parco scientifico e tecnologico d'Italia.

L'indiscrezione è stata confermata da Luigi Predeval, amministratore delegato di Ght (Genova Hight Tecnology), le cui quote per il 25% sono intestate per buona parte al gruppo di imprenditori che avviarono la società e il 75% alla società Leonardo Technology Spa con Banca Carige, Intesa San Paolo, Coop Liguria, Prometeo Srl, Aurora Costruzioni, Talea spa ed Euromilano Spa. "Speriamo che questo interesse - ha dichiarato a Primocanale Predeval, un passato anche da direttore generale dell'Inter di Moratti - sia utile al rilancio di questa grande operazione".

Il Fondo americano vanta un patrimonio di circa 20,5 miliardi di dollari, ha sede a New York, con uffici supplementari ad Hong Kong e Londra, quest'ultimo diretto da Federico Oliva, giovane manager italiano che ha accompagnato Dinan nel suo viaggio genovese, concluso oggi con il ritorno negli Stati Uniti.

Nel 2006 tra l'altro l'allora presidente della Sampdoria, Riccardo Garrone, aveva presentato il progetto di un nuovo avveniristico stadio per la società blucerchiata proprio a Sestri Ponente, in un contesto definito "dal grande potenziale di trasformazione" anche in virtù della vicinanza con il polo tecnologico di IIt agli Erzelli. Il progetto, elaborato dallo studio Boeri, era stato bocciato dall'Enac con la motivazione che le aree previste per l'impianto sarebbero state destinate allo sviluppo dell'aeroporto "Colombo".

Tra le intenzioni dei potenziali acquirenti della Sampdoria (oltre a Jamie Dinan, anche Alex Knaster del Fondo Pamplona e Fausto Zanetton, socio di Gianluca Vialli, della piattaforma Tyfosi) c'è anche la costruzione di un nuovo stadio di calcio, sebbene l'interesse del Fondo York per il Great Campus sia scollegato dall'operazione calcistica. Dinan, infatti, entrerebbe nel pacchetto azionario della Sampdoria con il proprio patrimonio personale, che ammonta a 2,2 miliardi di dollari, ma questa indiscrezione conferma come il suo interesse per Genova e la Liguria possa allargarsi ad operazioni di più ampio respiro.