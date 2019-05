Nodo di Genova: la Lega e Rixi presentano l'emendamento firmato dai relatori

GENOVA - È di oggi l'ok nella riunione di maggioranza di presentare, a firma dei due relatori, un pacchetto di emendamenti tra cui il Nodo di Genova e il collegamento con il porto. È un risultato inseguito e fortemente voluto dal viceministro Edoardo Rixi che conosce le problematiche che del territorio e ha condiviso con il Movimento 5 stelle diversi emendamenti presentati dai due schieramenti. Le votazioni devono concludersi entro domani (giovedì 30 maggio 2019) per poi andare alla Camera.

Nel testo di legge che il potenziamento delle infrastrutture nella tratta ferroviaria Voltri–Brignole, la Linea Milano–Genova: Terzo Valico dei Giovi e il potenziamento della tratta Genova–Campasso sono unificati in un unico progetto la cui spesa non potrà superare i 6.943,23 milioni di euro. Inoltre sempre nell'emendamento è previsto che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge debba essere nominato un commissario straordinario che dovrà appunto occuparsi del completamento dei lavori del nodo ferroviario di Genova.

- Questo il testo dell’emendamento presentato:

'Al fine di consentire il riavvio dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il collegamento dell’ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, i Progetti “Potenziamento Infrastrutturale Voltri – Brignole”, “Linea AV/AC Milano – Genova: Terzo Valico dei Giovi” e “Potenziamento Genova – Campasso” sono unificati in un unico Progetto il cui limite di spesa è definito in 6.943,23 milioni di euro. Le opere civili del “Potenziamento Infrastrutturalre Voltri – Brignole” e la relativa impiantistica costituiscono lavori supplementari all’intervento “Linea AV/AC Milano – Genova: Terzo Valico dei Giovi” ai sensi dell’articolo 89 della Direttiva 2014/25/UE.

E’ autorizzato l’avvio della realizzazione del sesto lotto costruttivo della “Linea AV/AC Milano – Genova: Terzo Valico dei Giovi”, avente un costo complessivo di 833 milioni di euro. Per la relativa copertura finanziaria, stante l’attuale disponibilità di 42 milioni di euro rinvenienti dal quinto lotto costruttivo, è assegnato a RFI S.p.A. l’importo di 791 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate nell’ambito del “Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese”, di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le risorse occorrenti per le maggiori esigenze connesse all’incremento di perimetro dell’intervento “Potenziamento Genova – Campasso” trovano copertura finanziaria nell’ambito delle disponibilità dell’intervento “Linea AV/AC Milano – Genova: Terzo Valico dei Giovi.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina, con proprio decreto, il Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell’ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova'.