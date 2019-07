No ai ticket per i corsi pre parto in Liguria: un aiuto per le neo mamme

GENOVA - Le donne in stato di gravidanza non pagheranno più il corso pre-parto. Un altro aiuto alle future mamme che saranno esentate dal ticket non solo per i corsi di accompagnamento alla nascita, ma anche per le visite e l'assistenza ostetrico-ginecologica legata alla gravidanza e post parto, effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, compresi i consultori familiari.

"Dopo l'avvio per il secondo anno consecutivo dei voucher nido - commentano il governatore Giovanni Toti e l'assessore alla sanità Sonia Viale - questa è un'altra misura a sostegno delle donne, per far sì che possano affrontare con sempre maggiore serenità il periodo emozionante della gravidanza. Così contrastiamo anche il calo demografico, sostenendo le famiglie evitando loro ulteriori costi".