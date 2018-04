Niente patrocinio al Gay Pride, Liguria Rainbow protesta a Tursi

GENOVA - Domani in consiglio comunale a Genova è previsto lo sbarco della protesta del comitato Liguria Rainbow e dei suoi sostenitori, dopo il caso del rifiuto da parte del Comune di concedere il patrocinio ad alcune iniziative, il gay pride e la "colorata cena", in programma nei prossimi mesi nel capoluogo ligure. Assai probabile che il sindaco Marco Bucci, però, non sarà in aula.

Assente per altri impegni, almeno fino alle 16, il primo cittadino non ascolterà quindi neppure le interrogazioni a risposta immediata e forse un ordine del giorno "fuori sacco" preparati dall'opposizione. "I diritti civili non sono divisivi né offensivi" scrive il coordinamento Liguria Rainbow sull'evento Facebook creato per invitare la cittadinanza a partecipare alla protesta pacifica.

"Sarà importante essere numerosi e numerose per manifestare l'interesse comune sul tema dei diritti civili, che in nessun modo e mai si possono definire divisivi e/o offensivi", aggiungono. Il riferimento è alle parole dello stesso Bucci che ha spiegato, più volte, come il Comune non concederà più patrocini a eventi potenzialmente divisivi. Nei giorni scorsi il sindaco ha invitato gli organizzatori del pride a fissare un appuntamento con la sua segreteria.