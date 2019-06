Nave migranti, Toti: "Non è una passerella, stiamo aiutando chi è in difficoltà"

GENOVA - "Tutte le istituzioni sono presenti ad accogliere i migranti. Sono rappresentate tutte le funzioni che sono utili per la loro sicurezza e la loro salute. Questa non è una vetrina o un momento di passerella. E' un momento in cui ci sono persone in difficoltà che vanno aiutate e noi, come Regione, siamo lì con tutti i nostri professionisti". Lo ha detto il presidente delle Liguria Giovanni Toti commentando l'arrivo del pattugliatore della Marina Militare Cigala Fulgosi al porto di Genova con 100 migranti.

"La Regione è presente a Calata Bettolo con personale della Asl, con uno psicologo dell'ospedale pediatrico Gaslini, struttura che ha sul posto anche medici e infermieri. Siamo lì con uomini della Protezione civile. La competenza delle operazioni è della prefettura e delle forze di sicurezza" ha detto Toti.

Il governatore ha ricordato che sono in corso le visite mediche e l'identificazione dei migranti "che verranno trasferiti fuori regione, mentre chi ha bisogno di cure è già nei nostri ospedali".