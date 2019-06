GENOVA - I profughi che sono sbarcati dal pattugliatore Cigala Fulgosi della Marina Militare a Genova e che non devono far ricorso a cure mediche specifiche partiranno questa sera da Genova e dovrebbero essere ospitati provvisoriamente in una struttura di accoglienza della Cei nel Lazio.

A riferirlo l'Ansa citando fonti qualificate.