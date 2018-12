Natale 2018, caccia all'ultimo regalo e alla spesa per il cenone. Cala l'appeal dei centri commerciali

GENOVA - La vigilia di Natale è arrivata e si affollano le strade di Genova e della Liguria per la caccia all’ultimo regalo e per la spesa per il cenone di questa sera e di domani, 25 dicembre.

Ma la vera notizia è che a Natale 2018 è tornata la passeggiata di moda. Quest’anno sono circa 8,5 milioni gli italiani che hanno cercato o che cercheranno in queste ultime ore, tra le vetrine degli esercizi di vicinato, il regalo da mettere sotto l’albero. Quasi 2 milioni di persone in più rispetto al 2017, ed il numero più alto dal 2007. È quanto emerge dalle stime elaborate sul sondaggio condotto da Swg per Confesercenti sulle intenzioni di acquisto in occasione delle festività invernali 2018.

Il dato segnala una forte crescita della percentuale interessata ad acquistare nei negozi, che passa dal 16 al 21%, il valore più alto dal 2017. I piccoli negozi sono inoltre l’unico canale di distribuzione commerciale a registrare un aumento delle preferenze. Risultano infatti più o meno stabili mercatini e bancarelle – scelti questo Natale dall’11% contro il 12% dello scorso anno – mentre cala l’appeal delle grandi strutture commerciali (da 35 a 32%) e dà segnali di stabilizzazione anche il web, con una quota di preferenze che dal 34% si assesta al 33% dopo un decennio di crescita sostenuta (nel 2007 la percentuale di segnalazioni dell’e-Commerce era del 7%).