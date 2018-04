Nasconde in auto 12 panetti di hashish e un narghilè, arrestata una 40enne

GENOVA - Una donna di 40 anni originaria del Veneto è stata arrestata la scorsa notte dai carabinieri perché è stata trovata in possesso di 12 panetti di hashish nascosti in auto: la donna è stata fermata dai militari del nucleo radiomobile insospettiti dal fatto che era stata vista per lungo tempo ai margini della carreggiata a bordo dell'auto con il motore acceso.

Le indagini dei carabinieri proseguono per stabilire dove la donna si è rifornita di stupefacente e a chi erano destinai i circa 650 grammi di hashish. A bordo dell'auto è stato trovato anche un artigianale narghilè usato per fumare lo stupefacente.