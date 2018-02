Nasce l'Italia di Di Biagio: Perin, Biraschi e Caprari verso la convocazione in azzurro

GENOVA - Mattia Perin, Davide Biraschi e Gianluca Caprari: il nuovo corso azzurro del ct Di Biagio potrebbe colorarsi anche di rossoblucerchiato. Infatti venerdì sono attese le convocazioni per lo stage in programma dal 26 al 28 febbraio.

L’allenatore azzurro non potrà contare sui giocatori delle squadre impegnate in Coppa Italia (Atalanta, Milan, Lazio e Juventus) e allora ci sarà spazio anche per nuovi giocatori. Non è il caso di Mattia Perin che rappresenta una certezza dell’Italia dei prossimi anni: lui e Donnarumma si giocheranno il ruolo di erede di Buffon. Diverso è il discorso di Biraschi e Caprari, sono giovani e hanno talento. Quest’anno si stanno mettendo in mostra e possono sicuramente puntare a ritagliarsi uno spazio nella nazionale che prenderà forma dopo l’arrivo del nuovo Ct