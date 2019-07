Musica, sapori e dialetto: Viaggio in Liguria fa tappa a Taggia

TAGGIA - Nuova tappa nel ponente ligure del truck targato Primocanale. Questa volta il nostro Viaggio in Liguria si sposta a Taggia per scoprire le bellezze, le caratteristiche e le eccellenze del territorio. Focus sulle olive taggiasche e i prodotti della terra.

Primi collegamenti già durante la mattina, poi nella fascia oraria di pranzo (12-15 e ancora in quella preserale (18-19). Infine il grande spettacolo live dalla piazza con il nostro truck, il tutto in diretta su Primocanale (ch.10) e in live streaming sul sito Primocanale.it. Protagonisti della serata il ricordo di Luigi Tenco e il rap in salsa genovese di Mike Fc. Tanto spazio ovviamente sarà dedicato anche al dialetto taggiasco.