GENOVA - E' il più grande centro di produzione musicale presente in Liguria e va a completare il polo audiovisivo del Cineporto di via dei Muratori a Genova Cornigliano.Tutto questo è Waves Music Center inaugurato a poche centinaia di metri dal ponte Morandi, al primo piano della palazzina dove un tempo avevano sede gli uffici dirigenziali dell'Ilva.

Due regie altamente tecnologiche, tre sale di ripresa per canto e strumenti, quattro sale per laboratori musicali, il nuovo centro si pone all'avanguardia nel settore ed è in grado con le sue competenze tecnico artistiche di trasformare un'idea musicale in realtà.

"Il tutto nasce da un'esperienza di sei anni passata alla guida dello studio Black Diamond in via Boccanegra nella zona genovese della Darsena - ha spiegato Luca Cherchi, tecnico audio e uno dei soci del nuovo centro - Abbiamo capito che da questo territorio arrivava la richiesta di una struttura diversa, più completa. Il Polo audiovisivo al Cineporto è sembrato da subito un'opportunità con un'area di 200 mq inutilizzati. Si tratta di un luogo facile da raggiungere con un ampia zona parcheggio e la disponibilità di una foresteria".

Sono così nati i contatti con la società 'Per Cornigliano spa' proprietaria degli spazi e nata con l'obiettivo di valorizzare le aree dismesse da Ilva. Sono seguiti gli incontri con la 'Genova Film Comission' che gestisce gli spazi del Cineporto e si è arrivati ad un accordo.

I lavori, costati centinaia di migliaia di euro, sono partiti nel marzo scorso e si sono conclusi a luglio quando sono iniziati i collaudi degli impianti.

"Il progetto complessivo - ha raccontato Francesco Torre, Master of Arts in audio production e socio dello studio - è stato affidato all'ingegner Donato Masci, progettista acustico che ha al suo attivo tra l'altro la realizzazione degli studi di artisti come Renato Zero e Mario Biondi ed è al momento impegnato nella progettazione degli studi di Fox Italia. Abbiamo quindi scelto il meglio".

E allora ecco 600 metri di cavi stesi, 9.000 mq di materiale usato per realizzare pareti garantendo un'insonorizzazione massima. Nella logica del co-working all'interno del Waves Music Center trovano spazio diverse figure a stretto contatto: dagli autori ai compositori, dai musicisti ai produttori discografici e i dj.

A ricoprire il ruolo di A&R (responsabile artistico e produttore musicale per il genere Pop) è Francesco Ciccotti, cantautore genovese con esperienze da autore al Festival di Sanremo e in diversi talent musicali televisivi.

Madrina dell'evento l'assessore regionale alla cultura e agli spettacoli Ilaria Cavo: 'É significativa l'apertura di un centro come questo in un' area in trasformazione e in una città come Genova che è la culla della musica'