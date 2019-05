Mulatrial, il 16 giugno appuntamento a Neirone in provincia di Genova

NEIRONE - Le due ruote sempre protagoniste in Liguria, il 16 giugno a San Marco D'Urri nel comune di Neirone prenderà il via la motocavalcata "Mulatrial"

La giornata di sport, oltre che far diverterire i trialisti, è anche occasione per diffondere la cultura della tutela del territorio.

La pulizia dei sentieri interessati dalla manifestazione è svolta da un gruppo di volontari appassionati di motoalpinismo, a servizio anche di la popolazione, andando a riscoprire vecchie mulattiere o passi vicinali da anni in disuso ormai sepolte dalla vegetazione.

Dopo la manifestazione i sentieri resi nuovamente disponibili possono essere utili per escursionisti, cercatori di funghi, cacciatori o semplicemente anche come "strada tagliafuoco" in caso di incendio boschivo.

Per avere maggiori informazioni sulla manifestazione è attiva la pagina facebook dell'evento:

www.facebook.com/mulatrialsanmarcodurriliguria/