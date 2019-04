Msc Corciere e Rallye Sanremo, un premio speciale per i vincitori del 66° Rallye Sanremo

SANREMO - Msc Crociere e Rallye Sanremo si uniscono in una sinergia che porterà l’equipaggio del Campionato Italiano Rally vincitore del 66esimo Rallye Sanremo a conquistare due crociere per due persone sull’ammiraglia MSC Bellissima.

L’Msc Bellissima è stata varata nel marzo 2019 ed è l’ammiraglia della flotta MSC. E’ una delle navi da crociera più moderne al mondo. Lunga 315 metri, in grado di ospitare circa 5.700 passeggeri, MSC Bellissima è la più grande nave da crociera mai costruita da un armatore europeo. L’ammiraglia della flotta MSC presenta un'ampia gamma di caratteristiche che la rendono davvero speciale, tra cui il Carousel Lounge, dove si svolgeranno spettacoli esclusivi del Cirque du Soleil at Sea, eleganti piscine nelle quali rilassarsi durante la giornata, un’ampia gamma di proposte per un intrattenimento all’avanguardia e 10 diverse tipologie di cabine, pensate appositamente per le esigenze delle famiglie, con livelli di comfort sempre più elevato.

La battaglia per aggiudicarsi il Trofeo MSC Crociere sarà durissima. Il 66esimo Rallye Sanremo parte da quanto visto nella gara d’apertura del CIR. Ora la parola passa alle storiche strade dell’entroterra sanremese e imperiese che consacreranno il vincitore 2019.

Il format della gara è quello ormai consolidato. La prima giornata vede susseguirsi le prove di Vignai, Bignone e San Romolo seguite poi dalla “Mini Ronde” e da un secondo passaggio sulla San Romolo. Per il secondo giorno di gara ci si sposta nell’imperiese con i passaggi su Testico, San Bartolomeo e Colle d’Oggia, per terminare poi con i quasi 30 chilometri della Testico-Colle d’Oggia.

L’intero evento sarà trasmesso in diretta da Primocanale Motori grazie all’impegno di Primocanale Production. Alle 8 del 12 aprile prenderanno il via oltre 25 ore di trasmissione in diretta sul sito Primocanalemotori.it e sul ch.12 del digitale terrestre in Liguria, tra shakedown e telecamere live su tutte le prove speciali, uno studio mobile allestito su di un truck di 18 metri e un maxi schermo posizionato all’interno dell’area paddock sul lungomare Trento e Trieste.

Addetti ai lavori, tifosi e appassionati potranno seguire tutte le fasi delle gare su ogni tipo di device: in tv come sul computer, sul tablet come sullo smartphone. Per seguire in diretta il Rallye Sanremo basterà andare su Primocanalemotori.it e cliccare sul banner con il logo ‘Rallye Sanremo’ e “Segui la diretta”. E’ inoltre possibile scaricare gratuitamente l’app di Primocanale (per iOs e Android) e al suo interno cliccare su Primocanale Motori.

Sulle stesse strade del rally moderno valido per il Cir si confrontano anche i protagonisti del ‘Sanremo Rally storico’, del ‘Sanremo Leggenda’ e la ‘Coppa dei Fiori di regolarità’. I risultati del Rallye Sanremo saranno aggiornati in tempo reale anche sui profili Facebook (@rallyesanremoofficialsite) e Instagram della manifestazione (@rallyesanremo) e di Primocanale Motori (@primocanalemotori).

I passaggi sulle prove e le fasi salienti saranno on demand sul sito Primocanalemotori.it per condividere le emozioni del rally italiano più conosciuto nel mondo.