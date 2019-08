MotoE, il campionato 'silenzioso' torna sul circuito di Spielberg

SPIELBERG (AUT) - Un campionato silenzioso, ma che ha fatto tanto rumore in Germania. La MotoE ha stupito per velocità e per appeal sul tracciato tedesco del Sachsenring e ora è tempo di Round2 sul Red Bull Ring di Spielberg.

Tra i protagonisti della nuova categoria c’è sicuramente il Team Trentino Gresini MotoE. Lorenzo Savadori in negativo, anche se non per colpe proprie (ricordiamo la caduta conseguente al tocco di Granado) e Matteo Ferrari, veloce e costante per tutto il fine settimana e quinto al termine della prima gara di sempre tra moto elettriche.

Ora arriva un circuito completamente nuovo in cui nessuno dei due piloti ha mai corso tra le curve austriache. Ferrari e Savadori potranno sfruttare così una prova libera in più (sabato mattina alle 8:30 le fp3). L’obiettivo sarà continuare a crescere, fare chilometri, e capire sempre meglio una moto molto esigente, soprattutto in frenata e percorrenza di curva. Si parte venerdì alle 11:50 con le fp1, mentre la gara sarà ancora una volta domenica alle 10:00 ora italiana.