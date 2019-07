MotoE: al finlandese Tuuli la prima assoluta, Canepa dodicesimo

SACHSENRING (GER) - Niki Tuuli ha vinto la prima prova di Coppa del Mondo MotoE. Scattato dalla pole position in una gara ridotta per la pioggia e fermata anzitempo per la caduta di Lorenzo Savadori alla curva 8, il pilota finlandese di Ajo MotoE ha preceduto il britannico Bradley Smith e il francese Mike Di Meglio. Quinto posto per Matteo Ferrari (Trentino Gresini MotoE) davanti ad Alex De Angelis.

Una gara complessa essendo la prima in assoluto e resa ancor più difficile dalle condizioni miste della pista. In casa Gresini, ottima la partenza di Ferrari (numero 11) che si tocca anche alla prima curva con un altro pilota nel tentativo di evitare una pozza d’acqua e che poi fa del proprio passo di gara la sua forza. Ferrari chiude (primo tra gli italiani) a 2 secondi netti dal finlandese Tuuli e porta a casa i primi 11 punti di questa competizione.

Poteva essere una buona giornata anche per Lorenzo Savadori. Scattato dall'undicesima posizione in griglia, era arrivato fino all’ottava piazza superando Granado e Gibernau tra gli altri. Purtroppo una caduta per un tocco del brasiliano uscendo dalla curva 8/9, per altro chiusa con un giro d’anticipo per la bandiera rossa causata proprio dal crash del 32, lo elimina dalla gara.

Il genovese Niccolò Canepa taglia il traguardo in dodicesima posizione. Il già campione mondiale Endurance, in gara con LCR E-Team, ha confermato in gara la posizione ottenuta in qualifica. Il suo compagno di squadra, Randy de Puniet, ha chiuso in diciassettesima posizione. L'intero circus tornerà in pista tra poco più di un mese a Spielberg, Austria, per il secondo Round di un campionato che ha dimostrato di essere subito emozionante ed equilibrato.