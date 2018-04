Mostre, creuze e sole, i turisti promuovono Genova: "Is beautiful"

GENOVA - Turisti, turisti, turisti e non solo. Sono tantissimi infatti i visitatori che hanno scelto Genova e la Liguria come meta per trascorrere queste giornate di festa. Abbandonate le piogge è arrivato il sole a colorare la Pasqua di liguri e non.

Complice la bella giornata e il clima decisamente primaverile, a Genova Nervi subito dopo l'ora di pranzo il termometro ha fatto segnare ben 17 gradi, in molti hanno deciso di visitare i caratteristici borghi sul mare della riviera di Levante e le principali località turistiche del Ponente. I musei aperti della prima domenica del mese hanno contribuito ad attirare i visitatori nel capoluogo, letteralmente preso d’assalto da turisti provenienti da ogni parte d’Italia. Girando per le vie del centro storico inconfondibili appaiono i lineamenti dei ‘foresti’, facilmente riconoscibili anche dai pesanti zaini sulla schiena e dalle immancabili bottigliette d’acqua.

“Siamo arrivati da Lecce per visitare i famosi vicoli del centro storico di Genova e poi siamo degli amanti di De Andrè, volevamo vedere dal vivo i luoghi cantati nelle sue canzoni” afferma con convinzione una famiglia seduta a gustarsi gli spettacoli degli artisti che rallegrano e danno vita e colore alla piazza davanti al duomo di San Lorenzo. In tanti si sono poi fermati lungo piazza De Ferrari a gustarsi un cono gelato. Qualcuno più coraggioso nonostante il vento poi ha deciso che è arrivato il momento di prendere un po’ di sole dopo un lungo inverno piovoso. E così anche le spiagge hanno ripreso vita.

Presi d’assalto anche i pullman turistici cittadini e le mostre di Palazzo Ducale. Molto ricercate le bellezze artistiche dei palazzi nobiliari di via Garibaldi con tanti turisti in coda in attesa di poter entrare, così come le code si sono formate anche all'ingresso dell'acquario. “Non è la prima volta che veniamo a Genova, tempo fa abbiamo visitato l’acquario, questa volta abbiamo deciso di vedere bene anche il resto della città” racconta un padre arrivato dall'Umbria alle prese con il corretto orientamento della cartine dei vicoli della città. Molti dei tanti turisti che hanno animato il centro storico sono arrivati per una toccata 'mordi e fuggi' dalla Lombardia, dal Piemonte e dalla vicina Francia.

E lungo i vicoli della città a spasso con figli e l'amico a quattro zampe, anche tanti genovesi che al contrario delle dicerie sul loro conto, appaiono felici di vedere la città animata da turisti provenienti da ogni parte del mondo.

E tra un caffè e una panino, con i cellulari sempre in mano pronti a immortalare ogni caratteristica cittadina, spuntano anche gli occhi a mandorla dei tanti orientali arrivati a godersi creuze, vicoli e tipicità locali. E proprio da loro arriva la conferma di quanto è apprezzata Genova. "Is beautiful" risponde un ragazzo insieme alla sua fidanzata a spasso lungo via San Lorenzo.