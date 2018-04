Morto Petacco, i nipoti al funerale: "Sei stato un esempio di vita"

PORTO VENERE - Sono stati i nipoti a ricordare Arrigo Petacco, giornalista, scrittore e saggista (cento le sue opere), morto martedì scorso all'età di 89 anni. Dall'ambone della chiesa di San Lorenzo hanno detto: "Nonno per noi sei stato un esempio, un maestro di vita e se ce lo concedete anche di mangiate. Ci hai aiutato a crescere in questi anni. Ti salutiamo tutti insieme con le persone che hanno condiviso con te questi meravigliosi anni, nella tua e nostra amata Porto Venere".

I funerali sono stati celebrati in concomitanza con il lutto cittadino proclamato dal sindaco Matteo Cozzani. Diversi i personaggi del mondo culturale presenti alla cerimonia funebre. Tra questi l'artista Francesco Vaccarone e il giornalista e scrittore Marco Ferrari che con Petacco ha scritto diversi libri. In chiesa anche il sindaco e in rappresentanza della Regione Liguria il consigliere Giovanni De Paoli.