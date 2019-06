Montoggio si prepara ad accogliere la festa dei cacciatori il 21, 22 e 23 giugno

MONTOGGIO - Lavori in corso a Montoggio, in valle Scrivia, per accogliere la festa dei cacciatori che si svolgerà, per la prima volta qui dopo tanti anni a Casella, il 21, 22 e 23 giugno.

“Tre giorni in cui ci ritroveremo - spiega Adriano Zanni, presidente della Federcaccia di Genova - presso l’area verde del Comune di Montoggio, con diverse iniziative: manifestazioni cinofile, gare di tiro, attrazioni per i bambini, gare di pesca, oltre 120 stand espositivi, gastronomia e serate danzanti. Un’iniziativa ovviamente aperta a tutti, anche per far capire che la caccia è comunque rispettosa degli animali e dell’ambiente. Siamo alla sedicesima edizione e non è poco”.

Tutto il paese si prepara a festeggiare i cacciatori e non che arrivano a migliaia ogni anno: “Siamo ben lieti di accogliere la festa - spiega Antonella Repetto presidente della Pro Loco - perché sarà una occasione di promozione importante”.

A base di prodotti locali, dai ravioli, ai canestrelli, normali e di castagne, dal pane di Montoggio fatto con farina locale ai prodotti presidio slow food a base di rose locali e latte di razza Cabannina, solo per fare alcuni esempi.

