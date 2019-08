Miss Liguria 2019 è la 21enne "lombarda" Marialaura Caccia

SARZANA - Sarà la 21enne Marialaura Caccia a rappresentare la Liguria il 6 settembre durante la finalissima di Miss Italia 2019. La giovanissima è originaria di Busto Arstizio, una lombarda doc, ma da qualche mese ha residenza a Ceriale. Per questo ha potuto partecipare alle selezioni per Miss Liguria 2019.

Fino alla finale di ieri sera nel centro storico di Sarzana, dove ha conquistato l'agognata fascia. Un'ascesa già annunciata: prima la vittoria alla selezione di base a Finale Ligure, poi quella alla finale regionale “ordinaria” Miss Miluna Liguria alla discoteca Le Vele di Alassio. Ma, grazie al successo di ieri, ha potuto saltare lo scoglio delle prefinali.Per Marialaura questa è la seconda partecipazione alla fase finale di Miss Italia: nel 2017 era arrivata a Jesolo col titolo Miss Selezione Fotografica Lombardia.

A contraddistinguerla è una grande passione per lo sport: all’età di 16 anni ha vinto il titolo nazionale della cronostaffetta 4 per 100 di atletica leggera. Inoltre nelle ultime due stagioni ha lavorato come hostess per l’Inter in tribuna d’onore a San Siro.