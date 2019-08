Miss Italia, quattro liguri nella fase finale sognando la vittoria

GENOVA - Poker d’assi per la Liguria, dopo dieci anni sono quattro le finaliste che rappresenteranno la regione alla finale di Miss Italia 2019 in programma venerdì 6 settembre a Jesolo. Oltre a Miss Liguria 2019 Marialaura Caccia, saliranno sul palco più prestigioso Giulia Nora, Francesca Licini e Alessia Lamberti. La Liguria quindi, torna a sognare la fascia della più bella d’Italia. Le 80 finaliste giovedì scorso hanno calcato il red carpet della mostra del cinema di Venezia. Le quattro miss sono: Giulia Nora, miss cinema Liguria, 22 anni, 1.76, occhi verdi e capelli castani, di Quarto, e Francesca Licini, miss sorriso Liguria, 1,78, occhi marroni e capelli castani, 21, di Castelletto; e le due finaliste regionali, Marialaura Caccia, miss Liguria, alta 1.73, occhi nocciola/verdi e capelli castano chiaro, 21 anni, di Ceriale e Alessia Lamberti miss “Be_much Liguria”, 1.74, occhi azzurri e capelli biondi, 21 anni di Sanremo.

“Erano anni, dal 2006, che non si vedevano 4 miss liguri in finale, a maggior ragione negli 80 anni di Miss Italia, questo è veramente un grande successo”, commenta a Primocanale Fortunato Scordo, direttore artistico Miss Italia Liguria. “Le ragazze sono molto emozionate, stanno facendo tantissime prove; per le due genovesi è la prima volta in assoluto che partecipano ad un concorso e non si aspettavano di arrivare in finale. Anche i genitori sono molto contenti, si sono presi ferie per seguire le loro “bambine” a Jesolo, racconta entusiasta Scordo. Ma Fortunato Scordo, già durante la finale regionale di Sarzana, sentiva che questo sarebbe stato l’anno buono per la Liguria: “Sabato scorso (24 agosto ndr) è stata una bellissima serata, un successo strepitoso, piazza Matteotti era stracolma di gente, ed io avevo una premonizione, ero convinto che passassero due o tre delle nostre. È andata benissimo”. Brave ragazze, e come si dice, 'per voi il sogno continua'!