Milan-Sampdoria 1-0 (Finale)

MILANO - Sfida che ha tanto il sapore d'Europa quella in scena questa sera a San Siro tra Milan e Sampdoria. I blucerchiati affrontano i rossoneri di Gattuso nel posticipo della 25esima giornata di campionato. Calcio d'inizio alle 20.45. Per gli uomini di Giampaolo è il primo di un miniciclo di match che li vede opposti a dirette concorrenti per l'Europa.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Secondo tempo

48' Doveri filschia la fine del match. Milan-Sampdoria 1-0, decide Bonaventura nel primo tempo.

45' Tre minuti di recupero

44' Sampdoria a un passo dal pari. torreira lancia Quagliarella che a sua volta mette in mezzo per Caprari che tutto solo non inquadra la porta

43' combinazione a tutta velocità tra Silva e Calabria, la conclusione del terzino rossonero trova Viviano attentissimo che rimedia in angolo.

40' Secondo cambio per il Milan, Locatelli prende il posto di Montolivo

40' Dopo un contarsto resta a terra Bereszynki. cure per il polacco

37' Silvestre lungo per Kownacki, il polacco mette apprensione a Donnarumma ma il portiere rossonero in uscita fa sua la palla.

35' Caprari servito in avanti, ma perde il tempo e si fa anticipare prima di concludere verso la porta di Donnarumma.

33' Calabria con un guizzo sfugge a Verre, il centrocampista blucerchiato lo stende. è giallo anche per lui

31' Silva di testa da terra serve Calhanoglu, Viviano è attento

29' Suso dalla distanza, Viviano in due tempi

29' Anche Gattuso fa le prime mosse, fuori Cutrone dentro Silva

28' Giampaolo opta per l'ultimo cambio. Kownacki prende il posto di Ramirez

27' Giallo per Bonaventura, il milanista entra in are e si tuffa simulando un contato con Torreira. l'arbitro non abbocca ed estrae il giallo

24' Bonaventura in contropiede serve Calhanoglu in velocità, la conclusione del numero dieci rossonero è forte ma non inquadra la porta

22' Cutrone all'improvviso di rovesciata prova a sorprendere Viviano, ma la sua giocata acrobatica non trova la porta

19' Lancio lungo per Caprari, Romagnoli usa il fisico e anticpia l'ex Pescara

16' Anche nella ripresa è il Milan a tenere il pallino del gioco con la samp di Giampaolo che non trova velocità e spazi in avanti.

14' Calhanoglu in mezzo per Suso: il tiro al volo dello spagnolo è impreciso

11' Punizione pericolosa del Milan, la palla attraversa tutta l'area, nessuno la tocca ed esce a pochi centimentri dal palo con Viviano immobile

9' Doppio cambio in casa Samp. Caprari per Zapata e Verre per Barreto

8' Ferrari in ritardo su Suso. Arriva il giallo per il centrale blucerchiato

7' Rapida offenisa rossonera, Bonaventura per Calhanoglu, il turco si accentra e fa partire un tiro forte e teso che centra la parte superiore della traversa-

5' La Samp tiene il possesso della palla ma il Milan è schierato e chiude gli spazi

1' Ripartiti a San Siro

Primo tempo

46' Doveri fischia la fine del primo tempo. Milan-Sampdoria 1-0: Bonaventura al 13'

45' Errore della difesa rossonera che serve Zapata, ma il colombiano è macchinoso e perde il tempo della conclusione.

45' un minuto di recupero

44' Raddoppio Milan. Bonucci. Ma decisione sotto osservazione del Var. dopo il consulto il gol è annullato. si resta sul risultato di 1-0

40' Biglia è travolto da Linetty a centrocampo. Al polacco è destinato il primo giallo della partita

38' Sospetto per un colpo di mano in area di Calabria. L'arbitro si affida al Var: dopo lungo consulto l'intervento è giudicato involontario. Resta più di qualche dubbio.

36' Dall'altro lato Calhanaglu prova la conclusione dai 25 metri: facile per Viviano

35' Azione confusa all'limite dell'area rossonera. Ci provano Torreira, Quagliarella e Murru ma la difesa milanista allontana sempre le percussioni.

33' Rodriguez ferma con le cattive Zapata, Doveri non estrae il giallo

30' Rapido scambio Calhanoglu-Bonaventura-Calhanoglu, il turco tira basso sul secondo palo: palla deviata in angolo.

28' Primo angolo per la Samp. Ramirez in mezzo: Silvestre salta più in alto di tutti ma il suo colpo di testa è schiacciato e lento.

27' Combinazione Ramirez-Zapata sulla trequarti, ,ma il Milan si chiude compatto

23' Suso riceve in area sugli sviluppi di un calcio di punizione, calcia verso la porta: il tiro è deviato in angolo

22' Torreira entra duro su Bonaventura, Doveri richiama il regista blucerchiato.

19' Blucerchiati per la prima volta in avanti. Bereszynki mette in mezzo, Zapata stacca bene ma il suo colpo di testa è centrale.

17' Sampdoria in difficoltà. Fatica a costruire azioni d'attacco e subisce la verve offensiva di Calhanoglu e Suso

13' Gol Milan, Bonaventura. Calhanoglu apre il campo per Suso, appoggio per la corrente Calabria che crossa subito, in area da dietro arriva la corrente Bonaventura che al volo batte Viviano. Milan-Sampdoria 1-0

11' Suso irresistibile sull'out di destra, scappa via a Murru, arriva sul fondo e crossa in area, Ferrari rimedia in angolo

7' Viviano super. Rigore parato a Rodriguez. Il portiere blucerchiato si distende bene sulla sua sinistra e mette in angolo.

6' Calcio di rigore per il Milan. Suso appoggia per Calabria, il cross è toccato in area di braccio da Murru

3' Milan pericoloso. Montolivo per Bonaventura, il colpo di testa del milanista è morbido e centrale. Nessun problema per Viviano

2' Subito Torreira prova a imbeccare Quagliarella, ma l'attaccante blucerchiato è in fuorigioco

1' Partiti a San Siro, la prima palla è del Milan

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, R. Rodríguez; Montolivo, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Çalhanoğlu. Allenatore: Gattuso.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, G. Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Ramírez; D. Zapata, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.

Arbitro: Doveri di Roma.