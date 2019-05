Meteo, vento di burrasca sulla Liguria: a Genova parchi e cimiteri ancora chiusi

GENOVA - Anche oggi a Genova parchi e cimiteri chiusi e Sopraelevata vietata a moto, telonati e furgonati. Dopo la giornata di ieri ancora oggi permane l'avviso per vento di burrasca diffuso da Arpal.

Ieri la raffica di vento più alta è stata registratala al Lago di Giacopiane con 157.7 km/h, 156 a Casoni di Suvero (La Spezia), 131 a Monte Pennello (Genova), 108.7 a Fontana Fresca (Genova). Sfiorati i 100 km/h anche al porto di Arenzano (99.7) mentre a Genova, al Castellaccio e al Porto Antico si sono toccati i 67 km/h. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione per pali e rami di alberi crollati.

- LE PREVISIONI ARPAL:

LUNEDI' 13 MAGGIO: Permane la possibilità di locali precipitazioni nell'interno di C e su E. Venti ancora di burrasca o burrasca forte con locali raffiche fino a 90/100 km/h. Progressiva lenta attenuazione dei fenomeni da metà giornata, con ancora possibilità di locali raffiche fino a 60/70 km/h in serata. Mare ancora agitato al largo in mattinata, in progressivo calo nel pomeriggio.

MARTEDI' 14 MAGGIO: Possibili locali precipitazioni sparse a carattere di rovescio, generalmente deboli e di breve durata. Venti ancora settentrionali, generalmente moderati, con locali raffiche fino a 50/60 km/h, in particolare nelle prime ore della giornata.