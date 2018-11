Meteo,piogge e temporali: sulla Liguria è ancora allerta gialla

GENOVA - E' scattata alle 7 l'allerta meteo gialla su tutta la Liguria. Una nuova perturbazione infatti interessa la regione da Ventimiglia a Sarzana entroterra incluso. L'allerta meteo emessa dalla protezione civile regionale termine salvo eventuali prolungamenti fino alle 18 di oggi.

Liguria che si ritrova ancora una volta sotto allerta meteo dopo i gravi danni causati dall'ondata di maltempo che ha colpito la regione la settimana scorsa. La presenza di un modesto minimo sul Golfo del Leone richiamerà correnti umide e instabili, che provocheranno piogge anche a carattere di rovescio o temporale forte.

- LE PREVISIONI

GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE: Liguria è investita da un flusso di aria umida ed instabile proveniente dal mare che porta cielo coperto e piogge anche a carattere di rovescio. Non escludiamo locali fenomeni forti e persistenti, più probabili sul settore centrale della regione. Venti: deboli dai quadranti settentrionali su Centro-Ponente, moderati da Sud-Est a Levante. Mare: mosso, localmente molto mosso a Levante.

VENERDI’ 9 NOVEMBRE: venerdì un nuovo sistema frontale transita sul Mediterraneo accompagnato da piogge diffuse su gran parte della regione. I fenomeni attualmente si prefigurano più persistenti sul Centro-Ponente dove non si escludono fenomeni temporaleschi. Venti: di Scirocco di intensità in prevalenza moderata, deboli da Nord-Est su estremo Ponente. Mare: inizialmente mosso con onda in aumento da Scirocco fino a condizioni di mare molto mosso ovunque dal tardo pomeriggio.