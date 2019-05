Meteo, nuvole e pioggia: ancora una domenica senza sole in Liguria

GENOVA - Sarà ancora una volta una domenica con cielo nuvoloso in buona parte della Liguria. Non mancheranno le piogge sparse specialmente nel Centro-Levante della regione. C'è dunque ancora da attendere per quanto riguarda la primavera e le passeggiate col sole. I venti saranno moderati e il mare mosso in aumento. Ma anche la settimana che si appresta a iniziare sarà caratterizzata fondamentalmente dall'assenza del sole.

- LE PREVISIONI METEO ARPAL

DOMENICA 19 MAGGIO: Nuova fase instabile con precipitazioni sparse, in prevalenza deboli ma con possibili episodi a carattere di rovescio più probabili su Centro-Levante in tarda serata. Venti: tra moderati e deboli dai quadranti meridionali in rinforzo fino a forti sui rilievi di Levante. Mare: mosso in aumento fino a molto mosso a Levante dal pomeriggio. Umidità: su valori alti

Segnalazioni di protezione civile: piogge. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie.

LUNEDI’ 20 MAGGIO: Residua instabilità con nuvolosità irregolare, più compatta sul Levante della regione, diffusa nelle ore centrali e in diminuzione nella seconda parte della giornata. Nella prime ore della notte deboli piogge con possibili rovesci su Centro- Levante, pioviggini diffuse fino al tardo pomeriggio in particolare sul Centro. Venti: tra deboli e moderati dai quadranti meridionali, qualche rinforzo sui rilievi del Centro e di Levante. Mare: mosso a Ponente, in calo fino a mosso a Levante. Umidità: su valori alti. Temperature minime stazionarie, massime in aumento.