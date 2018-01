Meteo Liguria, freddo e pioggia addio: domenica sole e oltre 15 gradi

GENOVA - Terminata senza problemi l'allerta gialla per neve nell'entroterra padano di Ponente. Tempo ancora freddo e nuvoloso sulla Liguria, ma già entro l'inizio della prossima settimana si assisterà a un generale miglioramento delle condizioni.

In mattinata ancora precipitazioni diffuse, anche abbondanti, su centro e ponente. Possibili rovesci o temporali generalmente moderati con bassa probabilità di fenomeni forti. Da metà giornata il tempo migliora con cielo poco nuvoloso in serata. Per domenica, invece, sarà ovunque sereno almeno nella prima parte della giornata. Verso il pomeriggio tornerà qualche nuvola ma senza pioggia.

Il vento da nord continua a soffiare fino al pomeriggio di sabato, poi graduale attenuazione e conseguente rialzo delle temperature con massime anche oltre i 16 gradi nella giornata di domenica.