Meteo in Liguria, piove soprattutto in mare: l'allerta arancione finisce alle 15

GENOVA - Piove sulla Liguria, ma piove soprattutto in mare. La protezione civile sulla base dell'ultimo bollettino meteo emesso da Arpal ha confermato le modalità dell'allerta. L'allerta arancione resta in vigore su tutta la regione fino alle 15, poi subentra l'allerta gialla fino alle ore 18 di oggi lunedì 15 luglio.

La zona più colpita dalla pioggia è quella del savonese con cumulate anche importanti. Da segnalare i 41.4 millimetri in un’ora ad Albenga Molino Branca (con 19.8 millimetri in 15 minuti) e i 32.4 a Montagna (nel comune di Quiliano). Qualche disagio la pioggia l'ha cerato nell'area di Finale Ligure (LEGGI QUI) e ad Albenga dove il primo cittadino Riccardo Tomatis ha spiegato: "Abbiamo avuto alcuni allagamenti in mattinata in zona mare, nel sottopasso di piazza Matteotti e nel sottopasso del Lungo Centa e nel sottopasso di via Einaudi. Si tratta comunque di piccoli problemi tutti risolti. Qualche disagio anche nello spezzino dove nella provinciale 566 dir è crollato una parte di un muro (LEGGI QUI).

- LE PREVISIONI:

LUNEDI’ 15 LUGLIO: Il transito di una saccatura in quota determina condizioni di instabilità anche marcata con alta probabilità di temporali forti, organizzati e localmente persistenti su tutta la regione con possibili grandinate, colpi di vento e trombe d'aria. Precipitazioni di intensità anche forte lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, comprese l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa. Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno e ancora in Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida. Pioggie moderate sul resto della Liguria (Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia e tutto il Levante. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni a partire da Levante. Venti forti settentrionali anche rafficati fino a 60-70 km/h specie a Ponente. Mare localmente agitato sul Ponente per onda da N/NE.

MARTEDI’ 16 LUGLIO: Nelle prime ore della notte ancora venti forti settentrionali in attenuazione dalla mattinata.