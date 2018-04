Meteo in Liguria, per il Primo maggio arriva la pioggia

GENOVA - Festa del lavoro bagnata. Quella di domani martedì Primo maggio si annuncia infatti una giornata di nuvole che porteranno fenomeni piovosi in gran parte della Liguria.

Sulla regione infatti è in arrivo un peggioramento meteorologico. Colpa dello scontro tra l’alta pressione in arrivo dal Nord Europa e la bassa pressione portata dalla corrente proveniente da Sud. Il sole che ha accompagnato gli ultimi giorni lascerà dunque spazio a nuvole già a partire dalla serata di oggi. Dopo le prime schiarite anche la giornata del Primo maggio vedrà fenomeni piovosi a partire dal levante. Interessato dal fenomeno anche Genova e tutto il centro della regione. Un clima più soleggiato e primaverile è invece atteso nel ponente ligure, con il sole che si alternerà al passaggio di nuvole che tuttavia non dovrebbe portare con sé la pioggia.

Ma quella appena iniziata sarà una settimana caratterizzata per gran parte dalla pioggia. Caratterizzata dalla costante alternanza tra nuove e parziali schiarite. Inizio settimana con venti intensi da sud con raffiche oltre gli 80 km/h e mare molto mosso.