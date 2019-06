Meteo in Liguria, dopo il caldo record arriva un live calo delle temperature

GENOVA - Il peggio sembra passato, da oggi e per i prossimi giorni le temperature a Genova e in tutta la Liguria inizieranno lentamente a scendere, tornando sui valori delle medie stagionali. Caldo sì ma senza quell'oppressione termica causata dall'afa che ha interessato la nostra regione per buona parte delle ultime giornate.

Quella che inizia sarà infatti una settimana di bel tempo, tipicamente estivo con qualche passaggio nuvoloso tra costa ed entroterra. Ma soprattutto le temperature inizieranno a calare restando ferme intorno ai 30-31 gradi un po' ovunque senza salire oltre. Con le minime sulle coste sui 20 gradi nelle parti più estreme della regione, imperiese e spezzino, e intorno ai 23-24 della parte centrale. Qualche piovasco leggero sarà possibile nell'entretorra di levante durante la prima parte della settimana con possibilità di vedere qualche temporale nelle vallate interne tra Genova e savonese specialmente nelle ore centrali di mercoledì. La prima intensa ondata di caldo dell'estate 2019 sembra dunque ormai giunta al termine.

In questi giorni il caldo è stato il grande protagonista creando situazioni di disagio fisiologico e portando il ministero della Salute ad emettere anche il bollino arancione per ondate di caldo per le giornate di giovedì e venerdì nella città di Genova. Le minime anche stanotte sono rimaste alte (Genova 28.7). E proprio ieri il capoluogo ligure ha fatto registrare la quarta temperatura più alta in assoluto dal 2003 e la più alta a giugno sempre dal 2003 con la colonnina di mercurio che si è fermata a 37.1. Questo il dato emblematico raccolto da Arpal.