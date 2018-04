Meteo in Liguria, è anticipo d'estate: ecco i primi 30 gradi del 2018

GENOVA - "Non ci sono più le mezze stagioni". Frase simbolo che rispecchia perfettamente quanto sta accadendo in queste ore in Liguria. Dopo la pioggia, il maltempo e il freddo di questo inverno che si è prolungato ben oltre le sue date astronomica, è subito arrivato un vero e proprio anticipo d'estate.

Nella giornata odierna, per la prima volta nel 2018, le colonnine di mercurio hanno raggiunto addirittura i 30 gradi. A far segnalare l'insolita temperatura fuori stagione sono state le stazione di rilevamento Arpal di Cisano sul Neva (nell’entroterra savonese) e Rapallo.

Valori elevati anche a Genova dove la stazione del Centro Funzionale alla Foce ha raggiunto 28.9 gradi. Anche nei prossimi giorni, almeno fino a sabato, l’anticiclone sarà protagonista garantendo tempo buono e temperature elevate.