Meteo in Liguria, è ancora estate: minime sopra le medie stagionali

GENOVA - Dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la Liguria la scorsa settimana ora la regione vive una nuova ondata di caldo che ha riportato le temperature sopra la media stagionale del periodo. una situazione che andrà avanti per tutto il weekend e con ogni probabilità anche per la prossima settimana.

Colpo di coda dell'estate dunque che consentirà ancora ai tanti turisti di affollare le località delle riviere. Cielo sereno o poco nuvoloso con condizioni stabili che sono accompagnate da venti settentrionali, moderati o localmente forti, nella notte trascorsa la raffiche maggiore si è registrata a Casoni di Suvero con 72 km/h. Ma come detto sono le temperature minime l'indicatore più evidente. A Genova nella notte trascorsa registrati 21.7 (+4 rispetto alle media stagionale), a Savona 20.9 (+3), a Imperia 19.0 (+1) e La Spezia 17.8 (+2). Ma anche le temperature massime sono in rialzo e già nella giornata di mercoledì si sono toccati i 30 gradi. Situazione che perdurerà anche nel fine settimana quando però il cielo sereno lascerà spazio al passaggio di alcune velature.

- LE PREVISIONI METEO:

- GIOVEDI' 12 SETTEMBRE 2019:

Cielo soleggiato al mattino sull'intera regione. Nel pomeriggio velature sparse sul settore centrale e qualche addensamento sui rilievi delle Alpi Liguri e sull'Appennino del levante; cielo sereno altrove. Venti deboli o localmente moderati da nord al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio, nuova rotazione a nord in serata.Mari poco mossi. Temperature in generale aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Sulla costa minime tra i 17/21°C, massime tra i 26/30°C, mentre all'interno minime tra i 7/14°C, e massime tra i 19/27°C.

- VENERDI' 13 SETTEMBRE 2019:

Giornata soleggiata sull'intera regione. Venti deboli da nord al mattino. Brezze dominanti nel pomeriggio. Mari poco mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi.

- SABATO 14 SETTEMBRE 2019:

Nel corso della giornata velature in aumento a partire da ponente. Temperature stazionarie.