Meteo, in Liguria è allerta arancione e gialla per neve

GENOVA - Liguria di Centro e Ponente sotto allerta neve. E' infatti scattata ieri sera l'allerta gialla per neve nelle zone B, C, D ed E della regione. Alle ore 6 di questa mattina l'allerta è diventata arancione nelle valli Scrivia, d'Aveto e Trebbia. Scuole aperte a Genova, chiuse in alcuni comuni dell'entroterra (LEGGI QUI). Primi fiocchi nella notte sono caduti nell'entroterra genovese. Neve a Torriglia, Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto. Neve anche a Cicagna, Lumarzo, Montoggio, alture di Recco, Casella e Gattorna.

Il sindaco del capoluogo ligure Marco Bucci ha presentato il piano neve: "Ci sono 150 mezzi dell'Amt fermi in deposito con catene montate, 21 mezzi spargisale per le operazioni di "salatura" preventiva. Gli autobus da 18 metri rientreranno subito in caso di nevicata". Riduzione del 30% degli autobus cittadini in città. Per quanto la circolazione ferroviaria Fs ha garantito la regolarità del 70% dei treni regionali (LEGGI QUI).

Il Comune di Genova ha reso noto anche il vademecum del comportamento da tenere in caso di neve in città (LEGGI QUI).

GLI AGGIORNAMENTI

8.00 - Situazione meteo a Genova: alla crescente ventilazione settentrionale si è associato un graduale calo delle temperature, ora attestate intorno 4/5° sulla costa e 2/3° nell'interno; lo zero termico si colloca a circa 500 m di quota. Fino ad ora, fenomeni disorganizzati e sporadici, hanno inibito l'arrivo d'aria fredda dalle quote superiori, mantenendo per il momento un assetto non idoneo alla caduta di neve fino a quote costiere. Gli accumuli complessivi raggiungono 4/5 mm solo nei Municipi di Levante e Media Val bisagno dove si sono avvicendati temporanei e brevi rovesci

7.00 - Neve segnalata in tutto l'entroterra genovese. Fiocchi bianchi a Cicagna, Montoggio, Busalla, Lumarzo, alture Recco, Casella, Uscio e in Val Fontanabuona.

6.00 - Questa la situazione a Genova nella notte: Deboli piogge sparse hanno interessato l'intero territorio comunale portando accumuli massimi di 2 mm tra Levante e Media Val Bisagno. Sostanzialmente invariato il substrato termo-igrometrico. Non su registrano precipitazioni a carattere nevoso.

La scarsa ventilazione settentrionale mantiene 6/7° in costa, circa 4° nell'interno; anche ai 600 mslm di Scarpino si registrano 2°.

Fiocchi nell’area che include l’autostrada A7, già interessata da neve nel tratto fra Isola del Cantone e Busalla. Nella notte, precipitazioni nevose segnalate nell’entroterra centrale della Liguria, mentre in costa le precipitazioni si sono mantenute, finora, sotto forma di pioggia.

Le minime della notte, seppure ancora in discesa, nei capoluoghi: Imperia 5.5, Savona 3.5, Genova 5.3, La Spezia 4.6, minima assoluta -7°c a Poggio Fearza, nell’imperiese.

L'ALLERTE NEVE NEL DETTAGLIO:

Zona B: allerta gialla per neve fino alle ore 15 di mercoledì 30 gennaio.

Zona C: allerta gialla per neve fino alle ore 18 di mercoledì 30 gennaio (solo su comuni dell'interno).

Zona D: allerta gialla fino alle ore 15 di mercoledì 30 gennaio.

Zona E: Allerta arancione per neve dalle ore 6 di oggi 30 mercoledì gennaio fino alle ore 15 di oggi mercoledì 30 gennaio.

LE PREVISIONI DEL TEMPO

MERCOLEDI’ 30 GENNAIO: A partire dalle prime ore della notte, un peggioramento con precipitazioni da sparse a diffuse. Deboli nevicate su interno di C oltre i 300-400 m, su DE a tutte le quote con cumulate fino a moderate, oltre i 200-300 m su AB. Possibili spolverate nevose su coste di B; non si escludono locali sconfinamenti lungo le aree costiere di AC. Possibili rovesci nevosi.Venti forti settentrionali su ABC e sui rilievi di DE con possibili raffiche fino a burrasca (60-70 km/h) in attenuazione dalla sera. Moderato disagio per freddo.

GIOVEDI’ 31 GENNAIO: Dopo una breve pausa, dalla tarda mattinata nuovo peggioramento con piogge diffuse, con cumulate localmente significative su BCE. Dal pomeriggio deboli nevicate su DE.Venti forti settentrionali su ABD anche rafficati (60-70 km/h), dai quadranti meridionali su CE. Mare molto mosso, localmente agitato in serata su C per onda da sud.

- LE ZONE DI RIFERIMENTO

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.