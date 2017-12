Meteo, il maltempo lascia la Liguria: ora mareggiate e venti forti da nord

GENOVA - Qualche danno per il maltempo in Liguria, ma il peggio è passato. Terminata l'allerta arancione anche sui grandi bacini del levante (specialmente Vara e Magra), resta qualche criticità da risolvere in entroterra per quanto riguarda frane e smottamenti, mentre sulla costa si fanno più intense le mareggiate spinte dal vento di libeccio.

Isolate le frazioni di Piancassina e Roiale nel comune di Valbrevenna per una frana all'altezza di Senarega. Una frana ha interessato la strada per Sessarego a Bogliasco. Disagi sulla SP39 a Santa Margherita Ligure per il cedimento di un muro sulla strada. Problemi anche a Lumarzo.

A Sant'Olcese è stata di nuovo emergenza blackout. Il sindaco Armando Sanna ha contattato la Prefettura perché 400 abitanti sono rimasti al buio nella parte alta del comune. I cali di potenza nella notte ha danneggiato le celle frigorifere di molte attività della zona. La centralina Enel, ancora danneggiata dalla precedente ondata di maltempo, è stata poi riparata in giornata

Nevicate si sono verificate sopra i 1.200 metri di quota in Val Trebbia e sopra i 1000 metri di Val d'Aveto, dove si sono registrati 30 cm di neve al passo del Tomarlo e dove sono stati chiusi i tratti terminali delle strade di valico.

Per la giornata di giovedì è previsto un miglioramento del tempo a partire dal mattino grazie anche alla rotazione dei venti che spireranno dai quadranti settentrionali con raffiche fino a 70.80 km/h sui rilievi.

LE PREVISIONI

GIOVEDI’ 28 DICEMBRE: Residua instabilità nelle prime ore della notte con deboli precipitazioni su BCE e possibili locali rovesci al più moderati; possibili deboli nevicate su C (quota neve 700 m) e parte orientale di E. Venti forti dai quadranti settentrionali su tutta la regione con raffiche fino a 70/80 km/h sui rilievi. Mareggiate intense su tutta la costa per onda lunga da Sud-Ovest, più persistenti su BC; moto ondoso in calo a partire dal pomeriggio da Ponente fino a molto mosso in serata su A, agitato su BC.

VENERDI’ 29 DICEMBRE: Mare molto mosso lungo la costa di C in progressivo calo.